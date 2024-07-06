فيفي عبده تتعرض لموقف محرج على الطائرة بسبب الكحول: "كنت فاكراه عصير طماطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لموقف محرج خلال تواجدها على متن إحدى الطائرات ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت فيفي وهي تحمل مشروب يشبه عصير الطماطم وعلقت: "عاجل من الطيارة، اسكوز مي يا جماعة حبيت اتفزلك افتكرته عصير طماطم بس طلع بلادي ميري أو ماي جاد الحمد لله طلع من غير كحول".

وشاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو منذ أيام ظهرت خلاله وهي تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.



يذكر أن آخر مشاركات فيفي عبده كانت بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا، محمد رضوان، ساندي مراد وعرض عام 2022.

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