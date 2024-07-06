بالصور- كواليس واستعدادات حفل حماقي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفله الغنائي مساء اليوم الجمعة في محافظة بورسعيد وسط حضور جماهيري كبير.

وتواصل الشركة المنظمة للحفل وضع اللمسات الأخيرة من أجل صعود حماقي على المسرح ومن المقرر أن يقدم باقة من أشهر أغانيه.

وقامت الجهة المنظمة بوضع شرط ارتداء ملابس باللون الأبيض لحضور الحفل، وتراوحت التذاكر بين 350 و500 و4000 جنيه.

وأحيا محمد حماقي حفلًا غنائيًا في أرينا استاد القاهرة يوم 30 يونيو ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر"، وكشف حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد، وأكد عن طرحه على جميع المنصات منتصف شهر يوليو الجاري.

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