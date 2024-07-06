على طريقة اسكتشات الكرتون.. محمد رمضان يطرح أغنية "بمزاجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس أغنيته الجديدة "بمزاجي" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر رمضان صور على طريقة الاسكتشات من كواليس الأغنية إلى جانب مقطع منها وعلق: "فين اللي بيطبطب على قلبي يجي ويرطب، تعالى لما أهبط أخس هي تربرب، ثقة في الله نجاح"، كما كشف عن طرحها على جميع المنصات.

وظهر رمضان بمقطع فيديو آخر وهو يروج للأغنية عاري الصدر ويغني كلماتها وكانت كالتالي: "قبله زي اللي قبله، عدوا زي اللي عدوا، أحمد زي عبده، عبده قلبه وجعه، اللي بينا خوديه بس قلبي انسيه مفيش منه مفيش تاني مفيش منه مفيش زن زن في دماغي" وعلق: "أحمد زي عبده، عبده قلبه وجعه، الليلة بمزاجي".

وكان الظهور الأخير للفنان محمد رمضان في مراسي حيث تم محاصرته من قبل عدد من جمهوره الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

وأحيا محمد رمضان مؤخرًا حفل ختام مهرجان موازين لأول مرة وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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