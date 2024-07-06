شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية أمازيغية ورايق وفاضى شوية.. حمزة نمرة يفتتح ليالى تيميتار فى المغرب (صور) والان مع تفاصيل الخبر

"إيناس إيناس ما يريخ أثاسيخ إزمان أونا وريوفين مغاس إيش إونا ذتمون".. بهذه الكلمات الأمازيغية افتتح الفنان حمزة نمرة فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقى الدولى في المغرب، بحفل جماهيري كامل العدد فى مدينة أغادير.

وخطف حمزة نمرة جمهوره المغربي في رحلة موسيقية لملكوت أغانيه بين القديمة جدا مثل "إنسان" وبين مقتطفات من ألبومه الأخير "رايق"، مر خلالها بمحطات "فاضي شوية" و"داري يا قلبي".

حفل حمل لافتة كامل العدد احتضنه مسرح ساحة الأما أكبر المسارح سعة جماهيرية في مدينة أغادير، تنوعت جرعات حمزة الغنائية بين أعماله الأصلية وبين ورود عابرة من بستان الفلكلور العربي، من بينها رائعة التراث الفلسطيني "يا ظريف الطول"، وأغنيات الموروث المغربي، "الشاوية" و"الصينية" و"خليلي".



حفل حمزة نكرة فى المغرب



حفل حمزة نمرة



حفل حمزة نمرة



حفل المطرب حمزة نمرة



وشهد تيميتار عودة حمزة نمرة للإطلالة على الجماهير المغربية بعد غياب دام خمس سنوات منذ آخر حفلاته في مدينتي إفران وطنجة، وافتتح خلالها فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان الدولي للموسيقى الأمازيغية والعالمية، الذي يشهد هذا العام مايزيد عن أربعين حفل غنائي على مدار ثلاث ليالي على ثلاثة مسارح متفرقة ومتزامنة التوقيت.