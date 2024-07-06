شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت كبيرة للنجم تامر حسنى فى حفل مهرجان العلمين يوم 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

مفاجآت كبيرة يحضر لها النجم تامر حسنى في حفل مهرجان العلمين في دورته الثانية والتي تنطلق يوم 11 من الشهر الجاري، وتستمر إلى يوم 30 أغسطس، حيث يحيى تامر حفلا غنائيا يوم 26 يوليو الجاري، ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح والذى يأتى من كل محافظات مصر حبا له.

ويشارك النجم تامر حسنى في مهرجان العلمين للمرة الثانية، حيث رفع حفله العام الماضى شعار كامل العدد، وقدم تامر عروضا عالمية أبهرت الجماهير من بداية دخوله الحفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.