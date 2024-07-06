شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يتصدر التريند وأسماء جلال السبب والان مع تفاصيل الخبر

تصدر النجم اللبناني وائل جسار التريند عقب حديث الفنانة أسماء جلال في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى عن حبها الشديد له منذ صغرها، وحضورها كل حفلاته، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا.

وحلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت أسماء جلال خلال الحلقة عن بعض الأمور التي تخص حياتها، حيث نفت عدم خضوعها لأى عمليات تجميل.

وتابعت أسماء جلال: "أنا بحب وائل جسار جدا، وكنت من الشخصيات اللى بتلزق صوره فوق السرير، والموضوع تطور إنى بقيت بحضر كل حفلاته، ودايما ألبس فستان عشان يلتف نظره، بس كنت صغيرة وقتها، وما كنش بياخد باله بس أنا في مرة روحت أتصور معاه وقلتله أنت عارف إن احنا هنتجوز، وضحك".

وتعيش أسماء جلال حالة كبيرة من التوهج الفنى، حيث تنافس خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلمين، الأول اللعب مع العيال الذى تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه، والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film.

وفى نفس السياق تواصل أسماء جلال تصوير فيلمين جديدين في نفس الوقت، الأول هو شمس الزناتي مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني "وفيها إيه يعني" مع غادة عادل وماجد الكدواني وميمي جمال وإخراج عمر رشدي.

وتنتظر أسماء جلال عرض 3 أفلام أخرى هي آل شنب المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العام الماضي، والفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس إضافة إلى فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتم تأجيله حتى الآن.