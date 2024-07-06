الفنان أيمن القيسوني يسخر من تعليق ياسمين عز على قصة شعر محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان أيمن القيسوني من تعليق الإعلامية ياسمين عز على حلق لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح رأسه بعد انضمامه مؤخرًا لصفوف المنتخب من أجل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعاد أيمن نشر مقطع فيديو لياسمين عز وهي تتحدث عن السبب وراء حلاقة محمد صلاح رأسه وربطت السبب بالمدير الفني للمنتخب حسام حسن وهو حليق الرأس أيضًا، وقالت: "عمل كده عشان يزيل أي حواجز بينهما لمصلحة المنتخب وفي النهاية البقاء للأصلع"، ليظهر بعدها أيمن وفي يده ماكينة حلق الرأس وقام بمناداة زوجته: "نسرين تعالي يا نسرين" في إشارة إلى حلق شعرها حتى يكونوا على نفس مستوى الفهم ساخرًا من تصريح ياسمين عز عن محمد صلاح.

وكانت آخر مشاركات الفنان أيمن القيسوني في الدراما التلفزيونية بمسلسل "يوتيرن" بطولة الفنانة ريهام حجاج وعرض بموسم دراما رمضان 2022.

يذكر أن الفنان أيمن القيسوني شارك في المسلسل اللبناني "درجة درجة" وعرض بشهر مارس الماضي.



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