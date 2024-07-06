ريهام حجاج جريئة ونسرين آمين وسط البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج، بإطلالة جريئة مع صديقتيها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبايب قلبي".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، إطلالة أنيقة لها خلال تواجدها في العراق عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فدوة".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة صيفية أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إلى أيام جميلة مليئة بأشعة الشمس".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها من كواليس عمل جديد، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان قصير.

سارة الشامي

ظهرت الفنانة سارة الشامي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

الفنانة آيتن عامر، ظهرت بإطلالة صيفية أمام البحر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وهنأت من خلالها الفنان تامر حسني على أغنيته الجديدة "جامدين جامدين".

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد، إطلالة كاجوال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المشاعر الجيدة تجذب النتائج الإيجابية فقط".

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين، بإطلالة جريئة وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا الصيف".

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلال الجولة نصف النهائية من تحكيم جائزة الإيمي".