شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: أود تقديم قضية الأمومة فى أعمالى خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة لقاء سويدان خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 إنها دائما في أعمالها تنصر المرأة والرجل ولا تحب التفرقة، لكنها في نفس الوقت تحب المرأة الجدعة القوية، المرأة التي مهما واجهت من مشاكل وصعاب تتغلب عليها لكنها لن تستطيع التغلب عليها دون وجود رجل في حياتها سواء زوجها أو حبيبها أو أخوها، أو غير ذلك ممن يساندها.

وتابعت لقاء سويدان: القضية التي أود أن أعمل عليها خلال الفترة المقبلة هي قضية الأمومة، فعندما خضت تجربة المذيعة وجدت الكثير من المشاكل التي تخص الأمومة، إما أن تكون الأم مقهورة بشدة أو أم قاسية جدا تجعل من ابنها سفاحا أو مجرما، لذا أتمنى تغيير مفهوم التربية الصحيحة عند معظم الأمهات.

‎ويعرض للفنانة لقاء سويدان فى الوقت الحالى مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

‎قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.