شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور النجم العالمى كيت هارينجتون فى الموسم الثالث من Industry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الفنان العالمى كيت هارينجتون دور السير هنرn موك، رئيس شركة الطاقة الخضراء، فى الموسم الثالث من مسلسل Industry، وذلك بعد أن أعلنت شبكة HBO عن طرح الموسم الثالث من السلسلة يوم 11 أغسطس المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح بشكل أسبوعى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

تدور قصة مسلسل Industry حول مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في أحد البنوك الاستثمارية المرموقة في لندن، الخريجين الخمسة يأملون في العمل في Pierpoint & Co هم الأمريكي هاربر ستيرن (هيرولد)، صبي الحزب روبرت سبرينج (لوتي)، ياسمين كارا حناني (أبيلا)، هاري دهار (نزوان)، وجوس أوجسطس ساكي (جونسون)، خريج إيتون وأكسفورد.

ودارت الأحداث بعد عام من ذروة الوباء، وبالتالى لم يعد يسمح للخريجين بالاختباء، حيث تمزق السوق، وعودة Pierpoint إلى العمل أو تفويض آخر أصبح أرضية مشحون أكثر من أي وقت مضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

مسلسل Industry من بطولة كل من ميهالا هيرولد، وماريسا أبيلا، وهاري لوتي وديفيد جونسون، وكين ليونج، وكونور ماكنيل، وأليكس ألومار أكبوبوم، وإندي لويس، وكاترين دي كاندول، وجاي دوبلاس، وسوني بون تيب، وآدم ليفي، سارة باريش ونيكولاس بيشوب وساجار راديا ومارك ديكستر وكاويلفيوني دن.