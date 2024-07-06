حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان تيميتار في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت فعاليات مهرجان تيمتيار الموسيقي الدولي في المغرب بحفل الفنان حمزة نمرة والمطربة السورية فايا يونان وثمان حفلات مغربية في مدينة أغادير الساحلية.

فايا يونان



واستهل حمزة نمرة حفل الافتتاح على مسرح المهرجان الأكبر بساحة الأمل، قدم خلاله وصلة غنائية بين أعماله القديمة والجديدة، من بينها روائع "فاضي شوية" و"داري يا قلبي"، ومقتطفات من ألبومه الأخير "رايق"، مع مفاجأة الحضور بعدة أغاني من التراث المغربي، من بينها "الشاوية" و"الصينية" و"خليلي".

فايا يونان



واستلمت فايا يونان راية الافتتاح بحفل مميز على مسرح الهواء الطلق بحضور كامل العدد، حرص خلاله الجمهور على ترديد كافة أغاني فايا، لتمتعهم بوصلة غنائية استمرت ساعة ونصف، من بينها أغنيات "غني" و"بيناتنا في بحر"، مع مفاجأتها الحضور بتقديم الأغنية المغربية "مرسول الحب" للفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، التي تفاعل معها الحضور.

حمزة نمرة

كما شهدت أولى ليالي المهرجان إجمالي عشر حفلات غنائية على مسرحين مختلفين في نفس التوقيت، إضافة إلى حفل الفنانة المغربية أوم وحفل الفنانة الأمازيغية خديجة أطلس على مسرح الهواء الطلق، والمطرب زكريا الغفولي و الفنان كريم لجواد على مسرح الأمل، بجانب حفل تكريمي خاص لنجمات الموسيقى التقليدية "الرايسات".

حمزة نمرة

وتستمر فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان تيمتيار للموسيقى الأمازيغية والعالمية على مدار ثلاثة ليالي محتضنًا مايزيد عن أربعين حفل غنائي في ثلاثة مسارح متفرقة ومتزامنة في وقتها، في نسخة استثنائية هذا العام تتزامن مع احتفاله بمرور عشرين عاما على بداية رحلته في أغادير.