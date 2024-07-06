شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي ماكبث على مسرح نهاد صليحة.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فريق كلية طب الأسنان جامعة القاهرة العرض المسرحي ماكبث على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، الذي يديره الدكتور محمود فؤاد صدقي، وذلك غداً السبت الموافق 6 يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

عرض ماكبث بطولة كل من زياد محمد، يمنى فتحي، أحمد مكاوي، هيلانا ناصف، محمود طاهر، سيف الدين إسلام، يوستينا هشام، ديكور روماني جرجس، أزياء ومكياج شروق العيسوي، إضاءة محمود الحسيني، تأليف موسيقي إيهاب عبد الرحمن، وإخراج محمود الحسيني.

ومسرحية "ماكبث" هى مسرحية تراجيدية تدور حول القائد الاسكتلندى "ماكبث" الذى يغتال ملك "دنكن" ليجلس على عرش اسكتلندا.

وتعد المسرحية من تراجيديات شكسبير، وألفها فى الفترة من عام 1603 إلى 1606.. واعتمد بشكل طفيف على شخصية ماكبث الاسكتلندى أحد ملوك اسكتلندا.. وقد قدمت هذه المسرحية مرارًا، وأنتجت للسينما والأوبرا ومسلسلات تليفزيونية.