بعد طلاقها.. نيللي كريم ترتدي فستاناً أبيض في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة المصرية نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها في أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت نيللي في الصور بفستان أبيض رائع وضخم، بقصة طويلة، جاء القسم العلوي منه ضيقاً ويعانق الجسد، ومزيناً بالكامل بالكريستال اللامع الذي أضاف مزيداً من الأناقة على الفستان. أما الجزء السفلي منه، فجاء واسعاً وطويلاً يلامس الأرض، على شكل ذيل طويل من الكشكش، وبنمط الطبقات.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد مصممة بشكل مميز، فقد جاءت على هيئة برج إيفل.

وتركت نيللي شعرها منسدلاً بطريقة ملساء، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان البرونزية.