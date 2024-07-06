عمر خيرت يلتقي جمهوره في مهرجان العلمين الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل نورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة، مساء يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، حفلا كبيرا يحييه الموسيقار عمر خيرت.

يأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخة صيف 2024، ويقدم خلاله عمر باقة من أشهر أعماله الموسيقية، التي يتفاعل معها الجمهور.

ويضم جدول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عددا من الحفلات الكبيرة التي يشارك في إحيائها، كبار نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: “الكينج” محمد منير، “القيصر” كاظم الساهر، المطرب تامر حسني.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة تُقام فعالياته في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، وشهد نورث سكوير في العلمين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو مؤتمر صحفي بحضور المسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من رعاة المهرجان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وأعلن القائمون على المهرجان عن تخصيص 60% من أرباح الدورة الجديدة لصالح أهلنا في فلسطين.