شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم السادس من Cobra Kai يطرح على جزأين.. تعرف على المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الموسم السادس من مسلسل Cobra Kai على جزأين خلال العام الجارى 2024، على أن يطرح الجزء الأول فى 18 يوليو الجارى، والجزء الثانى فى 28 نوفمبر المقبل، على منصة نيتفلكس.

وكان حصل الموسم الخامس من مسلسل Cobra Kai على تقييم وصل إلى 100% من قبل 33 ناقدا عالميا، 94% من قبل 851 مشاهدا معتمدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 9 سبتمبر من عام 2022 على منصة نتفليكس، وتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، طرحت دفعة واحدة على المنصة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان الموسم الرابع من سلسلة Cobra Kaiعرض يوم 31 ديسمبر من عام 2021، وتكون من 10 حلقات طرحت دفعة واحدة على منصة البث.

وتم عرض الموسم الثالث في يناير من عام 2021، وتدور أحداث المسلسل حول تتبع ويليام زابكا صاحب شخصية جوني لورنس، وإعادة فتح مركز الكوبرا كاي كاراتيه خاصته، ويعيد التنافس مع رالف ماكشيو صاحب شخصية دانييل لاروسو، بعد 30 سنة من أحداث فيلم عام 1984 الأصلي.

المسلسل من بطولة رالف ماكشيو، ووليام زابكا، وكورتني هنجلير، وماري مآخير، وتانر بوكانان.