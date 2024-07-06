شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "كلهم أبنائى" على مسرح نهاد صليحة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية "كلهم أبنائى" للمخرج نور عبد الله على مسرح نهاد صليحة، وذلك يوم الاثنين المقبل، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

عرض كلهم أبنائي بطولة محمد علاء، مي وائل، محمد أبو سريع، سعيد سالمان مصطفى طارق، هبة الكومي، ديكور أماني حافظ، ملابس هاجر كمال، إضاءة محمد عادل، موسيقى محمد طارق ، تأليف آرثر ميلر، إعداد وإخراج نور عبد الله.

تدور أحداث العرض حول شخص يعمل بأحد المصانع ويقوم ببيع 21 غطاء سلندر للطائرات بها شروخ كبيرة، ما تسبب في سقوط الطائرات أثناء الحرب، وقد كان هدفه أن يبيع أكبر عدد من أغطية السلندرات حتى تعيش أسرته حياة جيدة، وفي النهاية نكتشف أن ابنه طيار، ولكنه لم يكن ضمن المجموعة التي سقطت وعندما يكتشف الابن الحقيقة ينتحر وعندما يعلم الأب يقرر الانتحار.

‎يتضح في المسرحية تأثر ميلر بمسرحية هنريك إبسن البطة البرية، حيث اقتبس ميلر فكرة وجود شريكين في مشروع تجاري، ويضطر أحدهما لتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية عن الآخر، فاستخدم نفس الفكرة في كلهم أبنائي.