شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا كامل العدد فى بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم محمد حماقي حفل غنائي ناجح وكامل العدد في بورسعيد وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي التزم بارتداء الملابس البيضاء، وغنا حماقي العديد من الاغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وكات أحيا مؤخرا محمد حماقى حفله الغنائى، الجمعة الماضية باستاد 30 يونيو فى التجمع الخامس ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وقال محمد حماقى: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها وبتشرف إنى بحيى أول حفلة من ليالى مصر وأتمنى النجاح لكل الحفلات، وأشكر شركة تذكرتى على التنظيم فى منتهى الروعة وأكثر من رائع وعلى المجهود".

وأضاف: "وأشكر فرقتى بالكامل وأحمد عصام وصديقى ومدير أعمالى حمدى بدر، وكل فريق العمل اللي بيساعدونى أطلع بالشكل المناسب".

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.



محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد (4)



محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد (5)



محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد (1)



محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد (2)