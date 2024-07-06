شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من النقاد العالميين يشيدون بفيلم الأنيميشن Inside Out 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الأنيميشن Inside Out 2 على تقييم إيجابى وصل إلى 90% من قبل 279 ناقدا عالميا، و96% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد على موقع Rotten Tomatoes منذ طرح العمل يوم 12 يونيو الماضى.

ويأتى العمل استكمالا للجزء الأول منه، والذى عرض بعنوان "Inside Out" وتدور أحداث الجزء الأول حول العديد من المشكلات التى تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التى تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات فيلم "Inside Out" عدد كبير من النجوم؛ منهم ديان لين وإيمى بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

يستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتي أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسي مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين و مايا هوك وتوني هال وإيمي بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.

عرض الفيلم الجزء الأول من فيلم "Inside Out" لأول مرّة فى الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائى ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة وعرض فى 19 يونيو 2015 فى الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه فى 6 أغسطس فى دورِ العرض فى الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا وقد تلقّى الفيلم مُراجعاتٍ إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.