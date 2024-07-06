ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في إحياء الأمسية الغنائية "ليلة وردة"، الخاصة بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية، في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتألقت نانسي خلال الحفل بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستاناً أسود بتصميم راقٍ، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، يبلغ سعره1,549 دولار.

جاء فستان نانسي طويلاً، وبقصة ضيقة من الأعلى، وبدون حمالات، ومحدد الخصر بحزام أسود رفيع، وعند الجزء السفلي ينسدل الفستان بطريقة واسعة زادت من أناقته. الفستان من قماش التول المطرز بالدانتيل والترتر اللامع.

وإختارت نانسي أن تترك شعرها منسدلاً، مع تموجات عريضة تتناسب مع قصة الفستان الذي جاء مكشوف الصدر، واعتمدت مكياجاً ناعماً إرتكز على الألوان البرونزية التي أظهرت جمال ملامح وجهها.



كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتألق بفستان من تصميم إيلي صعب في حفل "ليلة وردة".. وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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