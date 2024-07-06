"حاصروه" .. ماذا حدث مع محمد رمضان في مراسي؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا ، فيديو يرصد التفاف الجمهور حوله خلال سيره على الأقدام في مراسي.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سمعت كلام صاحبي ميشيل أُحد واتمشينا بالجولف كار في مراسي".

وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع "رمضان" بعد محاصرتهم له، وقامت سيدة عجوز بتقبيله، وهو ما أظهره مقطع الفيديو المتداول.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "محبوب الجماهير" ، "ملك التواضع" ، "دايما ناجح ومحبوب" ، "ثقة في الله نجاح يا أسطورة الجماهير" ، "عالمي" ، "حب الناس نعمة".

يذكر أن، محمد رمضان كان قد أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان موازين الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة، بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.

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