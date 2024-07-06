بعد حفل "ليلة وردة".. إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة إلهام شاهين، ذكرياتها مع المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وذلك عقب الحفل الذي حمل إسمها بالسعودية تحت عنوان "ليلة وردة".

ونشرت الهام، فيديو قديم يجمعها مع الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحم الفنانة الكبيرة وردة التي أعشقها فنيا وإنسانيا .. لي معها أجمل ذكريات.. وهذه اللقطة عندما تم تكريمنا معا في بلدها الجزائر بدعوة من الرئيس بو تفليقه وبحضور عدد كبير من الوزراء".

وتابعت: "أروع استقبال لنا فى بلد المليون شهيد .. الحفل في مسرح روماني عريق في مدينة باتنه.. يوم عيد الاستقلال .. كل التحية لشعب الجزائر الشقيق على حفاوة استقباله ومشاعره الجميلة".

وأضافت: "هذا اللقاء مع جماهير الجزائر من أجمل الأوقات في حياتي وأحلى ذكرياتي مع النجمة الرائعة التي أتذكرها كل يوم وأعيش على صوتها وأغانيها الرائعة .. حبيبتي أجمل وردة".

وأقيم مساء أمس الخميس، حفل "ليلة وردة" في جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

ونقلت شاشة قناة MBC مصر الحفل على الهواء مباشرة، وشارك في إحيائه النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وقدمت النجمات خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة، وذلك بقيادة المايسترو وليد فايد.

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