شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: الوصفة السحرية لنجاح أى علاقة زوجية هى الوضوح والتفاهم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة لقاء سويدان خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365، أنها عندما يعرض عليها دور لا تحب أن تبحث عن ريفرنس له، ولكن تحب أن تذاكر الشخصية وتشكلها بنفسها مع المخرج والاستايلست.

وتابعت لقاء سويدان: عندما عرض على دور هانيا لم أراه بالشكل الذى خرج لكن مع كل مرة أقرأ الشخصية أكتشف جانبا جديدا فيها، وأقوم بإضافة شكل جديد من شعر كيرلى وتاتو، وبالمناسبة كنت أخشى أن يرفض المخرج فكرة التاتو لكنه وافق على الفور.

وأكدت لقاء سويدان أن الوصفة السحرية لنجاح أى علاقة زوجية هى التفاهم والوضوح والصراحة، وأن تكون العلاقة حقيقية وكل طرف يكون صريحا مع الطرف الآخر ويوضح له كل عيوبه حتى تظل حياتهما مبنية على الصراحة والوضوح خاصة إذا وجد أطفال بعد ذلك.

‎يعرض للفنانة لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

‎قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.