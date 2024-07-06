شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أمي سبب كل نجاح وصلت له وكانت وستظل المرجع الأساسي لي والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لطيفة إن أمها رحمة الله عليها نصحتها بالكثير من النصائح وإنها تعيش الآن بالمبادئ التي ربتها عليها، فكانت دائما تقول لها " اشتغلي بدماغك ماتخليش حد يتحكم فيكي والفن مش هزار ولا لعبة" ، وأكدت لطيفة قائلة:" أمي هي السبب في كل نجاح وصلت له هي أول لجنة في حياتي، امي كانت وستظل المرجع الأساسي لي" .

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.