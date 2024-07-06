شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار كوميدية قدمتها منى زكى قبل فيلم "رزق الهبل" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة منى زكي لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم "رزق الهبل" الذى تعاقدت عليه منذ فترة وبدأت تحضيرات في الأسابيع الماضية، وتقدم منى زكى خلال أحداثه شخصية يغلب عليها الطابع الكوميدي، لتخوض مني زكى تجربة مختلفة بعدما قدمت مؤخراً العديد من الأعمال التي يغلب عليها الطابع الدرامي.

وخلال مشوار منى زكى الفني قدمت بعض الأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي وذلك قبل تجربتها في فيلم "رزق الهبل"، أبرزها شخصية سيادة في فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية" مع محمد هنيدى، دور سلمى في فيلم "أبو على" مع كريم عبد العزيز، شخصية شفيقة في فيلم "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا إضافة إلى دور حنان البغدادي في فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا

فيلم "رزق الهبل" تم الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم عدد من الفنانين بجانب منى زكى أبرزهم: محمد شاهين، رحمة أحمد، طه دسوقي، انتصار، وسماح أنور، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

وفي سياقٍ متصل، تقدم منى زكي خلال الفترة المقبلة فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.

آخر أعمال منى زكي فيلم "رحلة 404" الذي يتناول رحلة تخوضها غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.