قارئ شفاه يكشف محادثة جوليا روبرتس المحرجة مع حبيب تايلور سويفت… اقرأ التفاصيل

شوهدت جوليا روبرتس وترافيس كيلسي يتحدثان مع بعضهما البعض عندما كانت تايلور سويفت تقدّم عرضها الغنائيّ في دبلن، أيرلندا في 30 يونيو في إحدى محطّات جولة Eras Tour.

كان الاثنان من بين الأسماء الكبيرة التي حضرت العرض ضمن مجموعة من كبار الشخصيّات، لكنّ سلوك الممثّلات اجتذب الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت.

وأظهر مقطع فيديو لأحد المعجبين على Tiktok ما بدا وكأن روبرتس تدغدغ وتفرك ذراع كيلسي أثناء حديثهما، ثم يضحك كيلسي وهو يضع يديه على ذراعَيها.

روبرتس متزوّجة من دانييل مودر منذ عام ٢٠٢٢.

ماذا قالت روبرتس؟

مع انتقاد الكثير من النشطاء لروبرتس بسبب سلوكها، أعطى قارئ الشّفاه وجهة نظره في المحادثة.

وفي مقطع على إنستغرام، زعم قارئ الشّفاه قوله أن روبرتس كانت تقول لكيلسي: “أنا سعيدة للغاية من أجلكما يا رفاق، ولا أقصد أن أجعلكما متوتّرين، لكن هذا يجعلني سعيدة للغاية”.

بعد العرض، شوهد كيلسي وهو يغادر الحفل مع سويفت بينما لوح الاثنان للجماهير. وبينما بدا كل شيء على ما يرام بين الاثنين، فإن ذلك لم يمنع النّشطاء من التّعليق حول المحادثة التي جرت بين ترافيس وجوليا حيث تمّ توجيه سهام الانتقاد الى الأخيرة بسبب سلوكها.

زعم أحد المتابعين أن كيلسي كان يحاول الابتعاد عن روبرتس.

بينما زعم آخر ممازحًا أنّ روبرتس كانت تحاول تقبيله على الطريقة الفرنسيّة الآن مجرّد مزاح. ستفعل ذلك.