آشلي روبرتس بإطلالة عصرية في شوارع لندن .. وهذا سعر حقيبتها

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمية آشلي روبرتس بإطلالة عصرية أثناء مغادرتها Heart FM في وسط لندن يوم الجمعة.

وعرضت The Pussycat Doll، البالغة من العمر 42 عاماً، عضلات بطنها المتناسقة في قميص أسود قصير ارتدته مع زوج من السراويل ذات الخصر العالي.

وارتدت روبرتس سترة جلدية كبيرة الحجم لراكبي الدراجات النارية بينما كانت تحمل أساسياتها في حقيبة Balenciaga بقيمة 2000 جنيه إسترليني.

وسرحت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل حصان منخفض وغطت عينيها بنظارات ذات اللون الأسود.

أضافت روبرتس تميزاً بحذاء ذات كعب عالي قبل أن تنتقل لاحقا إلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لتشارك إطلالتها مع متابعيها.

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