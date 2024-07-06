شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة لتليفزيون الخليج 365: لا غنى عن الموسيقيين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة لطيفة خلال ندوتها بتليفزيون الخليج 365 عن حبها لتسجيل أغانيها في مصر، حيث قالت: أحب دائما أن أسجل الأغاني في مصر، وأنا أميل دائماً لطرح ألبوم أكثر من الأغاني السنجل أو الميني ألبوم، فقد قمت بعمل تجربة من قبل للسينجل ولكنها لم تستهواني، فأنا كلطيفة أكون في غاية السعادة عندما أطرح ألبوم كامل، يكون مجهود عام كامل".

وتابعت لطيفة: لا غنى عن الموسيقيين المصريين، فمهما ذهبت لأي حفلة في أي بلد عربي ستجد الأساس لديهم المصريين، وحتى عندما قدمت برنامجي يالا نغني وأضطررت أن أسجله في لبنان طلبت أن يكون معي فرقتي المصرية فالكواليتي في الفن الشرقي والمقامات أساسه مصر.

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.