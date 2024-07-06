شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء رجل و 3 ستات فى مسلسل وتر حساس.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ صناع مسلسل وتر حساس تصوير أول مشاهد العمل أمس الجمعة بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يدخل العمل منافسات موسم الأوف سيزون هذا العام وذلك ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال درامية متنوعة على مدار العام وتحديداً بعد انتهاء موسم دراما رمضان.

مسلسل وتر حساس تدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث تعتمد القصة على أربعة شخصيات رئيسية هناك رابط بينهم، وهم صبا مبارك، إنجى المقدم، هيدي كرم ومحمد علاء، الذى ينطبق عليه عبارة، رجل و 3 ستات لاسيما وأن حلقات العمل ستكشف علاقة تربط محمد علاء بالثلاثة سيدات.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققوا الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

وقدمت صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.