تسريب فيديو لـ دانييلا رحمة بفستان الزفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه مسرّب من حفل زفاف الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة إلى الفنان السوري ناصيف زيتون، وقد ارتدت فيه فستان زفاف من المفترض أن يحمل توقيع المصمّم اللبناني-العالمي نيكولا جبران.

وتمّيز الفستان بقصّة تُعانق الجسم، وجاء بقماش الدانتيل المخرّم والشفّاف في الكمين الطويلين، مع ذيل قصير أكثر اتساعاً من الجزء العلوي.

ولم يتم التأكد من صحة اللقطة التي شاركها حساب “شربليتا”، علماً أن حفل الزفاف أُحيط بالسرّية التامة، واقتصر الحضور على عدد قليل من أهل العروسين والمقرّبين، ولم يتجاوز المدعوون للحفل الأربعين شخصاً، بحسب مجلة لها.