كاظم الساهر يطرب بيروت: “الله يحميكم يا رب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي كاظم الساهر، حفلاً غنائياً في بيروت، على هامش حفلات صيف 2024، بحضور جماهيري كبير، مطلقاً العنان لأجمل أغنيات العشق والمرأة.

ووجه كاظم الساهر في تصريحات تلفزيونية، الشكر للجمهور اللبناني، قائلا: الجمهور اللبناني أكثر من رائع، الله يحرسهم ويحميهم أنهم قادرين في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها لبنان أننا نشوف الجمهور بالطريقة دي، الله يحميهم يارب.

وأشرف على التحضيرات دي جي رودج وفريق عمله، حيث رفعت ثلاث شاشات كبيرة ليتمكن الحضور من مشاهدة الحفل أينما كانت مقاعدهم.

وكان الساهر شارك بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقه بتعليق جاء فيه: “أتطلع إلى لقائكم في الواجهة البحرية ببيروت يوم الجمعة 5 تموز، لنستمتع بليلة “مع الحب” ونعيش لحظات لا تنسى بين الأمس واليوم. كونوا على الموعد!”.