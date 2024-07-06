مرّت مع والدتها بظروف صعبة.. نجمة “طائر الرفراف” ترفض مقابلة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت نجمة مسلسل “طائر الرفراف” التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقائها بوالدها، مؤكّدةً أن القطيعة لن تنتهي، بسبب المعاناة التي سببّها لها ولوالدتها بهجرته لهما منذ سنوات طفولتها.

وقالت الفنانة التركية أفرا ساراتش أوغلو، إنها لم تجتمع بوالدها أوغور سراج إلّا مرّتين منذ انفصاله عن والدتها لوفي، مسافراً إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأكّدت الممثلة الشابة إنها مرّت مع والدتها بظروف صعبة جداً، من دون أب وربّ أسرة، لم يتعب في تربية عائلته.

وأشارت إلى المسؤولية التي تحمّلتها والدتها لرعايتها من خلل العمل في مجال العقارات، مضيفةً: “وأنا عملت نادلة في أحد المطاعم، وأنا في الثالثة عشرة من عمري، وكانت حياتي مرهقة، لكنني كنت سعيدة عندما أرى ضحكة أمي”.

وعلى الصعيد الفني، كشفت تقارير صحافية تركية عن موعد تصوير الموسم الثالث من “الطائر الرفراف” بعد نجاح الموسمين الأول والثاني خلال عرضهما على الشاشات التركية والعربية، في الأسبوع الأخير من شهر آب (أغسطس) المقبل.