كريس جينر تتلقى الدعم من بناتها بعد عملية استئصال مبيضيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلانها استئصال مبيضيها بسبب وجود ورم، تلقّت كريس جينر البالغة من العمر 68 جرعة دعم كبيرة من بناتها: كيم وكورتني كارداشيان، وكيندال جينر.

فقد أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم تعاطفها مع والدتها، بعد الكشف عن تشخيص حالتها، وقالت خلال حلقة من برنامج “The Kardashians”: “أن تخضعي لعملية جراحية وتستأصلي مبيضيك أمر كبير حقاً، لا يمكنني حتى أن أتخيّل مرورك بهذا الموقف، وكيف تشعرين بالخوف الشديد منه!”.

وقالت كورتني: “أتفهّم تماماً ما تشعر به أمي، لأنني كنت سأشعر بنفس الشعور”.

وتابعت: “إنها قوتها الأنثوية، وهذه (العملية) لا تعني سلبها شخصيتها أو ما اختبرته في حياتها”.

أما عارضة الأزياء كيندال جينر فكان لديها مقاربة أكثر عملية لجراحة إزالة المبيضين، التي أجرتها والدتها، فقالت: “أفهم أن الأمر محزن، لأنها جلبت من خلالهما كلّ أطفالها إلى العالم؛ وهذا أمر عادل تماماً. وفي الوقت نفسه، ما الهدف منهما بعد الآن؟ فإذا كان من المحتمل أن يؤذياها، فلنستأصلهما”.

وتعد كريس أن هذه العملية علامة على أنها انتهت من مرحلة في حياتها.