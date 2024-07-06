بكاء ريهام عبدالغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدها

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت النجمة ريهام عبدالغفور في نوبة بكاء عندما تحدثت عن والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور ، خلال مقابلتها في "بالمايك والقلم، ويعتبر هذا لقاءها الأول بعد وفاته في ديسمبر عام 2023.

قال ريهام، أنها اتكسرت بكل معنى الكلمة، وفقدت أكتر إنسان بيحبها في الدنيا وأكتر إنسان كان أمان لها، مؤكدًة:"فقدت أعز إنسان وصديقي المقرب فكانت خسارة كبيرة".

ريهام عبدالغفور

وعن آخر أعمالها قالت: آخر مسلسل لي كان "رشيد" مع محمد ممدوح، مكانش بيقولي أعمل إيه كان مؤمن بيا وواثق فيا.

وقالت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، إنها كانت لا تحب اسمها، موضحة:"الاسم كان معقدني طول عمري، مكانش نفسي اطلع اسمي ريهام كان نفسي يكون اسمي سارة".

وأضافت: دخلت كلية تجارة واتخرجت بتقدير مقبول، وفي التعليم ما تلاقنيش أوي، وأنا في الجامعة مكانش ليا علاقة بالتمثيل ولا جربت أكون في مسرح الجامعة وأقعد مع زملائي ونمثل وأتمنى لو عاد بيا الزمن كنت أعمل كده.

وأختتم الفنانة ريهام عبد الغفور حديثها قائلة:أضاعت أربع سنوات من عمرها في دراسة شيء لا تحبه في الكلية، موضحة: دخلت الكلية لأنها كانت هي الكلية المناسبة لمجموعي في الوقت ده، وأنا لا كنت بحبها ولا عاوزاها، لكني مش بعمل كده مع ولادي وأدخلهم الكلية على حسب مجموعهم، لكن بالعكس كل واحد يشوف هيتبسط وهو بيدرس إيه ويقدر يدي طاقة وحب ووقت في إيه، أنا ضيعت أربع سنين بعمل حاجة مش بحبها، ولا استفدت منها أي حاجة لأني ما استخدمتهاش خالص ولا انبسطت وأنا بعملها.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور ووالدها

كان آخر أعمال الفنانة ريهام ووالدها الراحل أشرف عبدالغفور مسلسل "رشيد" والذي عرض ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته نجلته النجمة ريهام عبد الغفور.

شخصية أشرف عبد الغفور في مسلسل رشيد

وقدم أشرف عبد الغفور خلال مسلسل "رشيد" شخصية أشرف المهندس، ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على "ريهام"، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.

ريهام عبدالغفور و والدها

أبطال مسلسل رشيد

مسلسل رشيد بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي ضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.