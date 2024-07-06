رزق الهبل.. منى زكي تقدم فيلمين جديدين

ياسر رشاد - القاهرة - تعود الفنانة منى زكي للأدوار الكوميدية من خلال فيلمها السينمائي الجديد "رزق الهبل" الذى تعاقدت عليه منذ فترة وبدأت تحضيرات في الأسابيع الماضية.

فيلم رزق الهبل بطولة منى زكي

من المقرر أن تقدم الفنانة منى زكى خلال أحداث فيلمها الجديد "رزق الهبل" شخصية يغلب عليها الطابع الكوميدي، وذلك بعدما قدمت مؤخراً العديد من الأعمال التي يغلب عليها الطابع الدرامي.

فيلم "رزق الهبل" يشارك في بطولته بجانب الفنانة منى زكي: محمد شاهين، رحمة أحمد، طه دسوقي، انتصار، وسماح أنور، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

منى زكي تقدم فيلم الست

على الجانب الآخر بدأت الفنانة مني زكي تصوير فيلم "الست" مع المخرج مروان حامد، والفيلم من تاليف أحمد مراد.

وهو العمل الذي تجسد فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني ، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.

فيلم "الست" من إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير وقد استعانو بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة.

مسلسل منى زكي الجديد

تخوض النجمة منى زكي رمضان 2025 بعمل درامي جديد، وذلك بعد غيابها عن ماراثون رمضان 2024.

والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

يأتى ذلك بعدما حققت مني زكي نجاحًا كبيرًا بمسلسل “تحت الوصاية”، وحصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة، بتصويت الجمهور، عن المسلسل فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

مني زكي

وأكدت منى زكي قائلة: "خدت جائزتين كده، وخايفة أوى وغمرتونى بحبكم وشكرًا جدًا".

وقالت منى زكى: "عاجزة عن الشكر لأنى وسط زملائى والتجمع الكبير ده، وإقامة المهرجان فى العلمين والمجهود العظيم، وشكرًا للدكتور يحيى الفخرانى وأشرف زكى، وشكرًا لكل واحد صوّت لى، وتاريخنا فى كل المجالات كبير ومشرف".

قصة المسلسل

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، والمتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

مني زكي

أبطال تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

وكان حصد فيلم “رحلة 404” بطولة النجمة منى زكى، جائزة أفضل فيلم مصرى، خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى.

مني زكي

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى برئاسة المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

أحداث "رحلة 404"

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

مني زكي



أبطال رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.