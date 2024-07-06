شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومي يحتفل بمئوية كوكب الشرق أم كلثوم والدخول مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المتحف القومي للحضارة بمرور 100 عام على بداية مشوار كوكب الشرق أم كلثوم فى الغناء، وذلك فى احتفالية تقام مساء اليوم، السبت، داخل المتحف والدخول مجاناً.

وتضم الاحتفالية الكثير من الفعاليات التراثية والثقافي للاحتفال بمئوية أم كلثوم، كما أنه سوف يلقى الضوء على أهم معالم تراثها الفني.

ومن جديد عادت السيدة الراحلة أم كلثوم لمسرح مهرجان موازين في المغرب، حيث أحيت كوكب الشرق حفلا غنائيا بتقنية الهولوجرام، وذلك بعد نجاح حفلها الأول بنفس التقنية قبل أيام بنفس المهرجان، وظهرت أم كلثوم بثلاثة إطلالات وسط تفاعل كبير من الجمهور وكأنها على المسرح بالفعل ولم ترحل عن عالمنا.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام تقنية الهولوجرام لإعادة تقديم أغنيات أم كلثوم، ففي عام 2019 أقيم حفل غنائي بدار الأوبرا في دبي ظهرت خلاله أم كلثوم بتقنية الهولوجرام.

وتكررت التجربة في مصر، خلال الحفل الذي نظم داخل قصر عابدين، وتم تقديم عدد من المقاطع الغنائية لكوكب الشرق.

وعام 2021 تمت الاستعانة بتقنية الهولوجرام لتقديم حفل غنائي للمغنية المصرية الراحلة في السعودية، كما استعاد الجمهور الأردني حضور أم كلثوم العام الماضي من خلال حفل هولوجرام أقيم في قصر الثقافة بمدينة عمان.

جاءت هذه الخطوة، التي اعتمدتها الكثير من المهرجانات العالمية، لإعادة إحياء التراث الثقافي العربي بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال الجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي في عرض فني واحد.