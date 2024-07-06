كارول سماحة تتلقى إطراءً من نبيل الحلفاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقلت النجمة اللبنانية كارول سماحة إطراءً من الممثل المصري القدير نبيل الحلفاوي، إذ عبّر الحلفاوي عن إعجابه بمقطع فيديو لـ كارول وهي تغني بإحدى الحفلات أغنيتها الشهيرة “حبيت دلوقت” بإنسجام تام على المسرح.

وترك نبيل الحلفاوي تعليقاً على الفيديو عبر حسابه على موقع “إكس” قائلاً: “كارول سماحة خلقت للمسرح”، فردّت عليه كارول قائلةً: “كلام بعتز فيه من فنان كبير”.

وتعتبر أغنية “حبيت دلوقت” من أنجح الأغنيات باللهجة المصرية التي قدّمتها كارول سماحة في بدايات مشوارها كمغنية بوب، كما أصبحت الأغنية من أكثر الأغنيات الكلاسيكية إستماعاً في مصر والوطن العربي خلال العشر سنوات الماضية.

على صعيد آخر، تحيي كارول سماحة يوم 20 تموز/يوليو الجاري حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدّولي 2024، والذي يقام بورته الـ58 في تونس.

وكانت كارول سماحة قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “إضحك يا قلبي”، وهي من كلمات كارول سماحة، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل.

وجاءت الأغنية بإيقاع ملفت، يتناسب مع أجواء السهرات والحفلات والليالي الصيفية المميزة. وبحسب كارول، فأغنية “إضحك يا قلبي” هي دعوة للفرح وحب الحياة، ورسالة لكل انسان للاستمتاع بكل لحظة في العمر، ضمن أجواء من الفرح والتفاؤل.