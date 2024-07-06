تامر عاشور يتسبب بأزمة في الإسكندرية.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا ضخمًا بنادي أصحاب الجياد بمحافظة الإسكندرية، امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غفيرًا مما تسبب في حدوث أزمة مرورية وإغلاق عدد من شوارع الإسكندرية؛ حيث تخطى جمهور الحفل حاجز الـ 15 ألف مشاهد بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التي لم تستطع التواجد في الحفل.

وحرص عاشور على تلبية طلبات الجمهور وغناء عدد من الأغنيات التي طلبها الجمهور خلال الحفل منها “هيجيلي موجوع” التي تصدرت التريند على يوتيوب وتخطت 114 مليون مشاهدة وتصدرت قوائم الاستماع على منصات الموسيقى المختلفة لأشهر متتالية. كما قدم أغنيات مميزة أخرى مثل “تيجي نتراهن” و”هتوحشنا” و”قولوله سماح” وغيرها من الأغنيات.

ويستعد تامر عاشور لطرح عدد من الأعمال الغنائية المميزة خلال الفترة القادمة على طريقة السينغل، كما يسعى لإحياء عدد من الحفلات خلال الصيف في مصر وعدد من الدول العربية.