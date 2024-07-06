جمهور بورسعيد يلبي طلب محمد حماقي: “معاك للصبح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في محافظة بورسعيد وسط حضور الآلاف من الجمهور، حيث حمل الحفل شعار كامل العدد.

وغلب على الحفل الحضور الشبابي وبعض الأسر وشهد حالة من البهجة غير المسبوقة بداية مع صعود حماقي على خشبة المسرح مرددًا أغنية “حبيبي ده” بعدها تزايدت أجواء الإثارة وصيحات الإعجاب عندما عبر حماقي عن سعادته بتواجده معهم.

وطالب محمد حماقي الجمهور بالاستعداد الكامل لقضاء حفلة ضخمة قائلا: “عايزين نكسر الدنيا رقص”، ليرد الجمهور: “معاك للصبح وكلنا جاهزين”.

وكان حماقي قد أحيا حفلًا كبيراً يوم الجمعة 28 حزيران (يونيو) الماضي باستاد الدفاع الجوي، وذلك في افتتاح مهرجان “ليالي مصر”، المقام خلال الفترة الحالية ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء الذين سوف يقدمون حفلاتهم على مدار الأيام القادمة.

وفجّر حماقي مفاجأة لجمهوره خلال تقديمه فقرات حفله حيث أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد، قائلاً: “أيام وهتسمعوا ألبومي في أول أسبوع أو عشرة أيام من شهر يوليو، ويارب يعجبكم”. ليضج الاستاد بالتصفيق من الجمهور.

وقدم حماقي، في حفله الغنائي في استاد الدفاع الجوي، عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي طلبها الجمهور، الذي حرص على الحضور قبل الحفل بساعات.