حقيقة تكريم محمد هنيدي من المهرجان القومي للمسرح المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تكريم الفنان محمد هنيدي خلال الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تحل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

وكشف محمد رياض، حقيقة تلك الأخبار مؤكداً أن كل ما تم تداوله حول تكريم محمد هنيدي في الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، غير صحيح، وهو ليس من ضمن المكرمين في هذه الدورة، مشيرًا إلى أن المكرمين في دورة الفنانة سميحة أيوب تم الإعلان عنهم بالفعل.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت قائمة المكرمين في الدورة المقبلة والمقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية، وشملت كلًا من: أحمد آدم، عزت زين، عاطف عوض، المؤلف أحمد الإبياري، حسن العدل.

يُذكر أن محمد هنيدي يستعد لتصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان “الإسترليني”، والذي من المقر أن يتم تصويره في أيلول (سبتمبر) المقبل في السعودية، وتشاركه فيه الفنانة نيللي كريم وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وجارٍ في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.