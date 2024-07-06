الصور الأولى لـ فانيسا هادجنز مع طفلها الأول في المشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنجبت فانيسا هادجنز طفلها الأول من زوجها كول تاكر، وفق ما كشفت مجموعة من الصور التي رصدت العائلة السعيدة أثناء مغادرة مستشفى في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، أمس (الأربعاء)، والذي يصادف عيد ميلاد الزوج الثامن والعشرين.

في الصور التي حصل عليها موقع “الصفحة السادسة” PageSix، شوهدت هادجنز وهي تجلس على كرسي متحرك، وتحتضن مولودها بين ذراعيها، بينما كان نجم البيسبول يتبعها عن كثب حاملاً حقائبها وأغراضها.

وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عاماً بنطالاً رياضياً أسود وقميصاً من اللون الأزرق الفاتح، بينما اختار تاكر “هودي” عليها رسومات باللون الأزرق المخضر وسروالاً أسود.

وحرصت هادجنز على ارتداء النظّارات الشمسية بينما كان الثلاثي في ​​طريقهم إلى سيارتهم، برفقة طاقم المستشفى.

وفي لحظة ما، قرّبت هادجنز الرضيع من خدّها في لحظة أمومة مؤثّرة.

وكانت نجمة High School Musical قد أبقت في البداية أخبار حملها طي الكتمان، في انتظار ظهور انتفاخ بطنها لأول مرة حين وصولها إلى السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار في آذار (مارس) الماضي.