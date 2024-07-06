عملتلك ايه.. ماذا حدث في لقاء نجوى فؤاد ولطفي لبيب؟

ياسر رشاد - القاهرة - في الساعات الأخيرة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة نجوى فؤاد والفنان لطفي لبيب خلال لقائهما في إحدى المناسبات الفنية، حيث أعرب الثنائي عن سعادتهما باللقاء.

في الفيديو، بدت نجوى فؤاد وهي تمزح مع لطفي لبيب بأسلوب مرح، قائلة له بابتسامة: "أنت واحشتني، ليه طلقتني؟ أنا عملتلك ايه؟ بقالي سنتين مشفتكش، وكنا اشتغلنا مع بعض في أعمال كتير". وأكملت بمزاح: "صحتي بقت زي صحتك، بقينا زي بعض يا لطفي".

نجوى فؤاد ولطفي لبيب

آخر أعمال نجى فؤاد

يُذكر أن مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عُرض عام 2023، كان آخر أعمال نجوى فؤاد، حيث شاركت في بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق، مي سليم، والمرحوم مصطفى درويش، وعدد من النجوم الآخرين.

نجوى فؤاد ولطفي لبيب

تكريم الفنان لطفي لبيب في مهرجان الزمن الجميل

على الجانب الآخر تم تكريم الفنان لطفي لبيب في مهرجان الزمن الجميل في كازينو لبنان، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم خلال مقابلته مع قناة LBC اللبنانية.

وأعرب عن دهشته وامتنانه للحفل الكبير الذي نُظم له، مؤكداً أن الزمن الجميل يحمل قيمًا عميقة تتجاوز المجرد العمر.

وفي إطار حديثه، كشف لطفي لبيب عن أنه حالياً يعمل على كتابة عمل فني جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا. وأعرب عن شكره الكبير وسروره لإضافة اسمه إلى قائمة المكرمين في المهرجان.