فريق عمل "بين السطور" يبدأ تصوير مسلسل وتر حساس

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق تصوير المسلسل الدرامي الجديد "وتر حساس" بطولة صبا مبارك، إنجى المقدم، هيدي كرم ومحمد علاء، حيث تم تصوير أول مشاهد العمل أمس الجمعة بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ومن المقرر أن يدخل العمل منافسات موسم الأوف سيزون هذا العام وذلك ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال درامية متنوعة على مدار العام وتحديداً بعد انتهاء موسم دراما رمضان.

أحداث مسلسل وتر حساس

تدور أحداث مسلسل "وتر حساس" في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث تعتمد القصة على أربعة شخصيات رئيسية هناك رابط بينهم ويتكون العمل من 45 حلقة.

فريق عمل مسلسل وتر حساس

مسلسل "وتر حساس"، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

يعد مسلسل "وتر حساس" التعاون الثاني بين الثلاثي صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج بعدما حققوا نجاحاً سوياً خلال مسلسل "بين السطور" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

مسلسل لحظة غضب

على الجانب الآخر، قدمت صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

فريق عمل مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" بطولة كلًا من: صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.