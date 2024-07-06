عماد زيادة ضيف عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس".. الإتنين

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان عماد زيادة، ضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين المقبل، علي شاشة الحياة.

ويتناول اللقاء الكشف عن تألق عماد زيادة، في آخر أعماله الفنية "نعمة الافوكاتو "، وكيف تم ترشيحه وهل سيكون نقلة في مسيرته الفنية، وايضاً يتحدث عن علاقته بالمخرج محمد سامي ، وبدايته الفنيه من خلال مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل امام.

كما يتحدث عماد زيادة، عن علاقته بالفنان محمد رمضان، ومشاركته له في العديد من الأعمال وقيامه بإنتاج مسرحية اهلا رمضان، وكيف يري الهجوم عليه في السوشيال ميديا ورأيه في جملة " نمبر ١".

كما تتناول الحلقة الحديث عن حياته الخاصة وزواجه من بنت خاله، وأبناءه وأسرته واخر مشاريعه الفنيه.

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي، والدة الطفلة التي لديها ضمور عضلي شوكي وحالتها الحرجة.

وايضاً يستضيف البرنامج، الام التي دعت علي اولادها وقالت "يا رب يطلعوا في خشبة واحدة " وبالفعل ماتوا في يوم واحد.

يذاع برنامج واحد من الناس الاتنين في العاشرة مساء علي الحياة.