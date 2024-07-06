فن ومشاهير

حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية ببرنامج "واحد من الناس".. غدًا

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي، فقرة خاصة الاطفال الموهوبين في قراءه القرءان والخطابة، في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية، والتي تتخللها نسائم تلك الايام الطيبة المباركة.

وهم ثلاث نماذج رائعة لاطفال ، لطفلة جنى ايهاب، الطفل منصور وحيد ، والطفل عبد السلام محمد الملقب بالخطيب الصغير، والذين استطاعوا ان يحفظوا القران الكريم كاملا ، ومنهم الذي يقوم بتقليد اصوات كبار المقرئين والمشايخ بأصواتهم العذبة، ومنهم الذي يقدم الانشاد بصورة مبهرة تفوق سنة، ومنهم القادر على الخطبة الدينية وطريقة القائها.

وايضا يستضيف الليثي، الشيخ أيمن أبو عمر والقارئ صلاح الجمل ، وفقرة خاصة عن الحكم العطائية الجزء الثالث.

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يذاع برنامج واحد من الناس، غد، الاحد، في العاشرة مساء علي شاشة قناة الحياة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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