ديما بياعة تكشف عن خطتها الجريئة: تجميد أجنة وسعي للحلم الأمومي في منتصف العمر

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة جريئة أعلنت الفنانة السورية ديما بياعة عن قرارها بتجميد أجنة في اليوم الخامس، مؤكدة عزمها على بناء أسرة جديدة في المستقبل واعتزازها بالخيارات التكنولوجية المتاحة مثل الأجنة المجمدة.

تصريحات ديما بياعة

وقالت ديما بياعة في تصريحاتها على الشاشة : "عمري الآن 45 سنة وقمت بتجميد الأجنة في المرحلة الأولى من نموها. يمكنني استرجاعها في أي وقت، وأنا مستعدة لاستكشاف فرصة إعادة بناء حياتي والاستفادة من تلك التكنولوجيا."

وأضافت الممثلة السورية: "قريبًا سأقوم ببناء عائلة جديدة، وأرى أن الطلاق جزء لا يتجزأ من الحياة، وأن الزواج يمكن أن يكون تحديًا وفرصة للنمو الشخصي. أنا متفتحة على تجارب جديدة ومستعدة للاستثمار في مستقبلي."

ديما بياعة تكشف عن اساب انفصالها من تيم حسن

وكانت قد كشفت ديما بياعة عن أسباب انفصالها عن الفنان تيم حسن بعد مرور حوالي 12 عامًا من الزواج، حيث أشارت إلى تفوقها نجوميًا في فترة الزواج، وموافقتها على اقتراحه بالابتعاد عن الفن للتفرغ لرعاية أبنائهما.

وأكدت أنه بالرغم من أن القرار كان مشتركًا، إلا أنها بدأت برؤية الحياة بمنظور جديد بعد الانفصال، مشيرة إلى أنها تشعر الآن بالحرية والقوة الشخصية والمحبة.

ديما بياعة

ديما بياعة تعلق على انتقادات الجمهور لها

وكانت قد علقت الفنانة السورية ديما بياعة على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أدلت بتصريحات حول الفنانين اللبنانيين ودور الفنانين السوريين في دعمهم.

خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، قالت ديما بياعة: "اللبنانيون جذبوا النجوم السوريين إلى المشاريع الدرامية المشتركة لأنهم كانوا نجوماً معروفين وليس لأنهم تلقوا فرصاً فقط. كان لنجومنا السوريين دور كبير في جذب الجمهور العربي بأسره."

وأضافت: "التعاون مع الدراما اللبنانية ساهم كثيراً في رفع مكانة الفنانات اللبنانيات وتعزيز وجودهن الفني، فقد شهدنا كيف ساعد هذا التعاون نجمات لبنانيات مثل نادين نسيب نجيم، حيث كان أول عمل لها المسلسل 'لو'، الذي ساهم في جعلها معروفة ومحبوبة من قبل الجمهور."

وفي رد على الانتقادات التي وجهت إليها، أوضحت ديما بياعة قائلة: "أنا أكره عندما يتم التقليل من شأن النجم السوري بالقول إن اللبنانيين منحوهم فرصة، فالفن لا يعرف الحدود وأنا لست عنصرية بأي شكل من الأشكال."

ديما بياعة

معلومات عن ديما بياعة

هي ممثلة سورية، ابنة الفنانة مها المصري ومدير التصوير حازم بياعة, حاصلة على شهادة بكالوريوس أدب إنجليزي، وكانت أول أعمالها مسلسل (الكواسر) بدور هديل عام 1998، لتشارك بعدها في عشرات الأعمال في الدراما، من أبرز أعمالها (على حافة الهاوية، أسرار المدينة، الفصول الأربعة).

كانت متزوجة سابقا من تيم حسن ولديها منه ولدان (ورد-فهد). ثم تزوجت من رجل الاعمال المغربي أحمد الحلو ومقيمة في دبي.