ياسمين علي تطرح أغنية "حلوة الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة ياسمين علي أحدث أغانيها بعنوان "حلوة الدنيا" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

أغنية "حلوة الدنيا" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وجاءت أغنية "حلوة الدنيا" باللهجة المصرية وبقالب غنائي قام على الجمع بين مقامي البيات والسيكا.

صُورت أغنية "حلوة الدنيا" على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وعكس الكليب أجواء الأغنية المليئة بالفرحة والطاقة الإيجابية.

من جهة ثانية، انتهت ياسمين علي من تصوير أغنية "الأصول العربية" ومن المُقرر طرحها خلال المرحلة القادمة.