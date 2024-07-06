تامر كرم عن انتقاد البعض لمؤجلات النادي الأهلي: "مفيش بجاحة كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المخرج تامر كرم على انتقاد البعض من رواد "السوشيال ميديا" لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بسبب كثرة المباريات المؤجلة له في الدوري المصري.

ونشر تامر كرم تعليقه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وأرفق معه صورة مؤجلات النادي الأهلي، وقال: "ويطلع واحد ربنا لم ينعم عليه بنعمة العقل يقولك مجاملات الأهلي، والمؤجلات وأوروبا، وكأن المؤجلات دي الأهلي بيتفسح في الساحل الشمالي مش مطحون في أربع بطولات وفرقة بتلعب بطولة واحدة فارقة عن الأهلي ماتشين، مفيش بجاحة كده".

تامر كرم ممثل مصري مواليد 5 ديسمبر عام 1984، حاصل على ليسانس آداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وأخرج العديد من العروض المسرحية، أبرزها "الملك لير" عام 2001، "اللمبي في الجاهلية" و"أبو العربي في ميشين إيموسيبل" عام 2021.

كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية منها مسلسل "راس الغول" عام 2016، مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، مسلسل "الشارع اللي ورانا" عام 2018.

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