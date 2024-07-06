في 3 أيام.. إيرادات "جوازة توكسيك" تقترب من مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري، فيلم "جوازة توكسيك" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم صيف 2024.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 5 يوليو إيرادا بلغ 409 آلاف و777 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 953 ألفا و261 جنيها.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، إذ ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات: سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.