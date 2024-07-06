إيرادات الجمعة.. "اللعب مع العيال" الثاني و"جوازة توكسيك" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام الخمسة، أمس الجمعة 5 يوليو، إيرادات بلغت 4 ملايين و734 ألفا و959 جنيها، وزعت على النحو التالي..

ولاد رزق 3

احتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وحقق 2 مليون و725 ألفا و92 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" محققا 830 ألفا و545 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وذهب المركز الثالث لفيلم عصابة الماكس والذي حقق 534 ألفا و516 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

جوازة توكسيك

وجاء في المركز الرابع فيلم جوازة توكسيك محققا 409 آلاف و777 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

أهل الكهف

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 235 ألفا و29 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.