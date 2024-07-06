بمشاركة فايا يونان وحمزة نمرة.. 10 حفلات في افتتاح مهرجان تيميتار في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت فعاليات مهرجان تيمتيار الموسيقي الدولي في المغرب، مساء الخميس 4 يوليو، بحفل الفنان حمزة نمرة والمطربة السورية فايا يونان و8 حفلات مغربية في مدينة أغادير الساحلية.

واستهل حمزة نمرة حفل الافتتاح على مسرح المهرجان الأكبر بساحة الأمل، قدم خلاله وصلة غنائية ضمت أعماله القديمة والجديدة، من بينها "فاضي شوية" و"داري يا قلبي"، ومقتطفات من ألبومه الأخير "رايق"، مع مفاجأة الحضور بعدة أغاني من التراث المغربي، من بينها "الشاوية" و"الصينية" و"خليلي".

واستلمت فايا يونان راية الافتتاح بحفل مميز بحضور كامل العدد، حرص خلاله الجمهور على ترديد كافة أغاني فايا، لتمتعهم بوصلة غنائية استمرت ساعة ونصف، من بينها أغاني: "غني" و"بيناتنا في بحر"، وقدمت الأغنية المغربية "مرسول الحب" للفنان المغربي عبدالوهاب الدكالي، التي تفاعل معها الحضور.

كما شهدت أولى ليالي المهرجان إجمالي عشر حفلات غنائية على مسرحين مختلفين في نفس التوقيت، إضافة إلى حفل الفنانة المغربية أوم وحفل الفنانة الأمازيغية خديجة أطلس على مسرح الهواء الطلق، والمطرب زكريا الغفولي والفنان كريم لجواد على مسرح الأمل، بجانب حفل تكريمي خاص لنجمات الموسيقى التقليدية "الرايسات".

وتستمر فعاليات النسخة الـ19 من مهرجان تيمتيار للموسيقى الأمازيغية والعالمية على مدار ثلاثة ليالي محتضنًا مايزيد عن أربعين حفل غنائي في ثلاثة مسارح متفرقة ومتزامنة في وقتها، في نسخة استثنائية هذا العام تتزامن مع احتفاله بمرور عشرين عاما على بداية رحلته في أغادير.